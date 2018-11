Les Belges à l’étranger – Jason Denayer (Lyon) marque le seul but du derby du Rhône contre Saint-Etienne

L’Olympique Lyon a remporté vendredi le match d’ouverture de la 14e journée de la Ligue 1 française de football. Les Gones ont battu contre Saint-Etienne (1-0). Le Diable Rouge Jason Denayer a marqué le seul but à la 62e. Denayer a reçu un carton jaune pour la pause, mais son but restera gravé dans les mémoires. Sur un corner de Memphis Depay, il a sauté plus haut que tous les autres et a ouvert le score de la tête (1-0).

Son coéquipier Rafael a encore écopé d’un carton rouge (70e). Lyon dépassent provisoirement Lille (26) et Montpellier (25). Il occupent la 2e position à 12 points du PSG (39). L’OL possède 27 points, quatre de plus que Saint-Etienne (23), cinquième de Ligue 1.

.

Source: Belga