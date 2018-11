Le point sur l’archéologie en vallée mosane

Des archéologues wallons, en collaboration avec des spécialistes étrangers, ont rassemblé les résultats de leurs travaux dans des ouvrages qui viennent de paraître. L’un porte sur les laitons mosans, le deuxième sur le fleuve et l’activité humaine tandis que le troisième concerne la pierre ornementale, a précisé vendredi Jean Plumier, inspecteur général de l’AWaP, l’agence wallonne du patrimoine, à l’occasion des Journées d’archéologie en Wallonie 2018. Chaque année, l’agence wallonne du patrimoine organise deux journées consacrées à l’archéologie. Il s’agit de faire le point et d’échanger sur les recherches et fouilles en Wallonie. Ces journées, avec en toile de fond l’histoire de la gastronomie, se sont déroulées jeudi et vendredi au Préhistomuseum de Ramioul (Flémalle). Différents orateurs s’y succédaient afin de faire part de leurs travaux à leurs confrères.

Vendredi, certaines prises de parole ont donné lieu à la présentation d’ouvrages qui découlent de recherches et/ou colloques. Un premier est consacré aux cuivres, bronzes et laitons médiévaux, depuis la production jusqu’à leur transformation. On y explique les différentes manières dont ils ont été utilisés et comment ils ont été diffusés à travers l’Europe. Un deuxième ouvrage est intitulé « Le fleuve, les hommes. Spécificités et variabilité des études en milieu fluvial ». Il s’agit ici d’une analyse des voies fluviales et de l’impact de l’activité humaine dans nos régions. « Ces ouvrages ont à la fois un ancrage local puisque le point de départ des travaux se situe dans la vallée mosane, mais ils s’inscrivent également dans un contexte plus large grâce à l’apport de spécialistes issus de différents pays européens », souligne Julien Maquet, responsable de la promotion du patrimoine.

Quant au troisième, exclusivement en anglais, il porte sur l’ornementation de la pierre à l’époque romaine. Les trois ouvrages, parus dans la collection « Etudes et documents-Archéologie », sont notamment disponibles au Préhistomusem et à l’AWaP ainsi que, sur commande, via les librairies.

Source: Belga