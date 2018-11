Le gouvernement flamand libère 3,25 millions pour le championnat du monde de cyclisme 2021

Le gouvernement flamand a libéré 3,25 millions d’euros pour préparer les championnats du monde de cyclisme de 2021 qui auront lieu en Flandre. Le montant sera attribué à l’asbl WK 2021 qui est chargée de la préparation de l’événement.

Fin septembre, l’Union cycliste internationale avait attribué à la Flandre l’organisation des championnats du monde 2021 de cyclisme sur route. Du 18 au 26 septembre 2021, toutes les disciplines du cyclisme sur route (épreuves élite sur route masculines et féminines, contre-la-montre et épreuves U23 et juniors) se dérouleront au nord du pays. Au total, on bataillera sur les routes de Flandres pour l’attribution de onze maillots arc-en-ciel.

C’est la 10e fois que des Mondiaux de cyclisme seront organisés en Belgique.

