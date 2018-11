Le Français N’Golo Kante signe un nouveau contrat de cinq ans avec Chelsea

N’Golo Kante a signé un nouveau contrat de cinq ans avec Chelsea, a annoncé le club anglais de Premier League vendredi. Le milieu de terrain français, champion du monde, est lié jusqu’en 2023 avec les Blues. N’Golo Kante était arrivé de Leicester à Chelsea en 2016 signant déjà un contrat pour cinq saisons. Une revalorisation de celui-ci a été paraphé par le Français pour cinq années de plus.

« Je suis très heureux. Depuis que je suis ici (juillet 2016), je me suis complètement amélioré en tant que joueur et j’ai obtenu des récompenses que je n’aurais jamais pensé avoir. J’aime la ville, j’aime le club et je suis content d’y rester encore plus longtemps », a expliqué N’Golo Kante, 27 ans, dans le communiqué transmis par Chelsea.

Le Français avait champion d’Angleterre avec Leicester en 2016 avant de rejoindre Chelsea où il fut là aussi champion d’Angleterre dès sa première saison avec les Blues. Il fut alors élu joueur de l’année par les journalistes britanniques et par la ligue anglaise, ainsi que joueur français de l’année. Il a dépassé la barre des cent matches pour Chelsea. La saison dernière, il a été désigné joueur de l’année du club de Chelsea.

Source: Belga