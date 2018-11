EuroMillions Basket League – Le Brussels bat Charleroi 76-73 en ouverture de la 9e journée

Le Brussels a réussi à porter à trois sa série de succès en EuroMillions League, le championnat de Belgique de basket. Vendredi soir, en ouverture de la 9e journée, les Bruxellois ont battu le Spirou Charleroi 76-73 (28-27, 47-44, 67-62). Ils ont ainsi confirmé leurs succès contre Limburg et à Malines. Le Brussels compte désormais 11 points après 7 rencontres et remonte de la 8e à la 5e place. Charleroi, qui restait sur deux victoires, prend la 2e place à Mons au classement. Les deux clubs hennuyers possèdent 13 points en 8 matchs. Ostende est toujours leader avec 15 points (8 matchs). Le trio bruxellois Amin Stevens (15 pts à du 7/9 aux tirs, 6 reb), Chrsitopher Smith (15 pts) et Augustas Peciukevicius (14 pts) s’est montré décisif face à des Spirou où l’arrière Matt Mobley (10) et les ailiers Paulius Sorokas (10) et Dorian Marchant (10) ont atteint de justesse la barre des dix points personnels. Charleroi mené 74-66 est revenu à 74-73 à 49 secondes du terme mais n’est pas parvenu à passer devant.

Samedi, Mons-Hainaut accueille Ostende (20h30) et Malines reçoit Anvers (20h30). Dimanche (15h00), Limbourg-Louvain constituera le dernier match provisoire de la 9e journée. La rencontre Liège-Alost a été reportée au vendredi 25 janvier 2019 (20h30).

Source: Belga