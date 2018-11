Euro espoirs 2019: La Belgique opposée à l’Italie, l’Espagne et la Pologne dans le groupe A

L’Italie, la Pologne et l’Espagne seront les adversaires de la Belgique dans le groupe A lors de la phase finale l’Euro 2019 Espoirs (moins de 21 ans) de football en Italie et à Saint-Marin (16-30 juin). Le tirage au sort a été effectué par l’ancienne vedette italienne Andrea Pirlo, vendredi à Bologne. Les hommes de Johan Walem avaient été placés dans le 3e chapeau. Outre la Belgique, qui a remporté son groupe 6 de qualification, l’Italie, organisatrice, la Croatie, l’Espagne, le Danemark, l’Angleterre, l’Allemagne, tenante du titre, la Serbie, la Roumanie et la France ont aussi validé leur ticket directement. La Pologne et l’Autriche ont elles dû passer par les barrages.

Les trois vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième iront en demi-finale. Les quatre demi-finalistes seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Les espoirs belges n’ont disputé que deux fois l’Euro U21. En 2002 en Suisse, où ils ont été éliminés en phase de groupes, et en 2007 aux Pays-Bas, où ils ont atteint les demi-finales. Une performance qui leur avait ouvert les portes des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. La génération actuelle des Diables Rouges, avec notamment Jan Vertonghen, Mousa Dembélé, Vincent Kompany ou encore Marouane Fellaini, y avaient pris une belle 4e place.

Source: Belga