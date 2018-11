Euro espoirs 2019 – La Belgique opposée à la Pologne, l’Espagne et l’Italie dans le groupe A

La Pologne, l’Espagne et l’Italie seront les adversaires successifs de la Belgique dans le groupe A lors de la phase finale l’Euro 2019 Espoirs (moins de 21 ans) de football en Italie et à Saint-Marin qui se jouera du 16 au 30 juin. Le tirage au sort a été effectué par l’ancienne vedette italienne Andrea Pirlo, vendredi à Bologne. Les hommes de Johan Walem avaient été placés dans le 3e chapeau. La Diablotins débuteront la compétition le 16 juin face à la Pologne, une équipe qu’elle n’a jamais rencontrée et qui est emmenée par le meilleur buteur des qualifications Dawid Kownacki (11 buts). Les Polonais, deuxièmes du groupe 3 derrière le Danemark, sont entraînés par Czeslaw Michniewicz. Ils se sont qualifiés via les barrages aux dépens du Portugal (défaite 0-1 et victoire 1-3 au Portugal).

L’Espagne, quadruple lauréate de la compétition (1986, 1998, 2011, 2013), sera leur adversaire le 19 juin. Vainqueurs du groupe 2, les Espagnols du coach Luis de la Fuente s’appuient sur Borja Mayoral (8 buts, 2 assists en qualifications). En quatre matchs U21, les Espagnols n’ont jamais battu la Belgique. La dernière rencontre remonte à 2005 (1-0 pour les Belges).

L’Italie, pays hôte et quintuple lauréat (1992, 1994, 1996, 2000 et 2004), sera leur troisième adversaire le 22 juin. Le Squadra est entraînée par Luigi Di Biagio qui a débuté à son poste par une défaite 1-3 contre … la Belgique le 5 septembre 2013. Le dernier match entre les deux pays en Espoirs remonte au 14 octobre 2013 (victoire 0-1 de l’Italie). Ce sera le 5e duel entre les deux pays. L’Italie en a gagné deux, contre une défaite et un partage.

Les sites et les heures des ces trois rencontres ne sont pas encore connus.

Le résultat du tirage des autres groupes a été le suivant : Allemagne (tenante du titre), Danemark, Serbie, Autriche dans le groupe B; Angleterre, France, Roumanie, Croatie dans le groupe C.

Les trois vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième iront en demi-finale. Les quatre demi-finalistes seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Si l’Angleterre (qui n’est pas un pays olympique) qualifie pour les demi-finales, un barrage sera disputé entre les deux autres équipes classées deuxièmes pour l’obtention du dernier ticket olympique.

Les espoirs belges n’ont disputé que deux fois la phase finale de l’Euro U21. En 2002 en Suisse, où ils ont été éliminés en phase de groupes, et en 2007 aux Pays-Bas, où ils ont atteint les demi-finales. Une performance qui leur avait ouvert les portes des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. La génération actuelle des Diables Rouges, avec notamment Jan Vertonghen, Mousa Dembélé, Vincent Kompany ou encore Marouane Fellaini, y avait pris une belle 4e place.

Source: Belga