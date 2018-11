Elections 2012 – L’AG du PS de Molenbeek a élu les 4 échevins socialistes francophones: place au renouveau

L’Assemblée Générale du PS de Molenbeek a désigné, vendredi, après minuit, au terme d’un scrutin à bulletin secret, les quatre échevins qui composeront, avec la future bourgmestre Catherine Moureaux, l’équipe PS du futur collège échevinal.

Il s’agit d’Abdellah Achaoui; de Jamel Azaoum; de l’actuel député bruxellois Amet Gjanaj et d’Houria Ouberri. Huit des élus du 14 octobre dernier avaient déposé leur candidature (6 hommes et deux femmes). De l’aveu de Catherine Moureaux, l’équipe appelée à prendre place au collège est marquée du sceau du rajeunissement et du renouveau. Aucun des candidats élus par l’AG n’a d’expérience dans un exécutif.

La liste socialiste aura par ailleurs un cinquième échevin néerlandophone dont le nom a déjà été rendu public: Jef Van Damme (sp.a).

Les candidats dont le nom n’a pas été retenu sont Khalil Boufraquech, l’ex-échevin et député honoraire Mohamed Daïf, Rachid Mahdaoui, et la présidente des jeunes socialistes Leila Agic.

On relèvera par ailleurs que l’actuel député Jamal Ikazban n’avait pas présenté sa candidature pour un poste d’échevin. La section PS de Molenbeek compte en faire son candidat numéro un à la Région bruxelloise en mai prochain.

Les compétences n’ont pas encore été attribuées aux futurs échevins. Elles le seront lorsque la section MR aura désigné ses échevins (quatre) et le président de CPAS, soit vraisemblablement au début de la semaine prochaine.

Par ailleurs, l’AG a élu, selon le même procédé, les quatre futurs conseillers de CPAS du PS, parmi douze candidats: Aicha Daoudi; Marc Dumont; Christian Magerus et Nathalie Tielens.

La future bourgmestre Catherine Moureaux doit prêter serment devant le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, lundi en fin d’après-midi. L’installation du conseil communal et du collège est prévue le 5 décembre prochain.

Source: Belga