Averses et nuages au programme du week-end

Le temps sera généralement ensoleillé vendredi après-midi mais les champs de nuages élevés deviendront plus nombreux depuis la France au fil des heures, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 6 degrés en Ardenne et 8 ou 9 degrés, voire localement 10 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est à sud-est. En soirée, la nébulosité continuera à augmenter mais le temps restera sec. Le risque de précipitations augmentera durant la nuit dans les régions à proximité de la frontière française et, en fin de nuit, il pleuvra dans plusieurs régions. Les précipitations pourraient temporairement prendre un caractère hivernal sur les hauteurs. Les minima seront compris entre 1 et 4 degrés, sous un vent souvent faible d’est à sud-est.

La journée de samedi sera, elle, très nuageuse avec des périodes de pluie. Les périodes de temps sec devraient toutefois devenir plus fréquentes depuis le sud, dans le courant de l’après-midi. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés le long de la frontière française, avec des valeurs proches de 6 ou 7 degrés dans le centre du pays. Durant la nuit, la nébulosité restera abondante et il faudra encore s’attendre à des pluies régulières, surtout dans l’ouest du pays. Les minima varieront entre 2 et 6 degrés.

Dimanche, une perturbation associée à une dépression sur la Bretagne devrait toucher la Belgique, engendrant un temps très nuageux et quelques périodes de pluie. La partie centrale du territoire devra probablement composer avec quelques faibles précipitations intermittentes tandis que l’est devrait profiter d’un temps sec mais d’un ciel voilé par de nombreux nuages élevés. Les maxima se situeront entre 5 et 8 degrés.

