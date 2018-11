Recette: La dinde de Thanksgiving

Qui dit Black Friday dit Thanksgiving… Si la dinde est une pièce maîtresse de nos tables pour les réveillons de Noël, les Etats-Unis ont plutôt tendance à la déguster en cette fin novembre. A leur façon, bien sûr.

Ingrédients pour 4 personnes :

1 dinde de 4 kg

150 g de maïs

200 g de pruneaux dénoyautés

10 tranches de pain de mie

4 tranches de bacon

1,5 dl de lait

15 g de sucre

1/2 citron

3 c à s d’huile de maïs

sel et poivre

50g de beurre

15 g de maïzena

1 oignon

1 c à c de persil

– Faites revenir l’oignon haché, les pruneaux, le maïs et le bacon dans 2 c à s d’huile et le beurre.

– Dans un plat, mélangez la précédente préparation, avec le persil, le pain émietté, ajoutez un peu de sel et de poivre, puis versez le lait. Après absorption, ajoutez le jus de citron.

– Farcissez-en la dinde, badigeonnez-la d’huile, recouvrez-la d’alu et mettez dans un four préchauffé à 160°. Laissez cuire pendant 3h en n’oubliant pas de l’arroser de temps en temps.

– Pour la sauce, faites caramélisez le sucre avec 1 c à s d’eau. Incorporez-y le jus de cuisson, ajoutez la maïzena dissoute dans de l’eau et faites épaissir à petit feu.

Pommes au four au pain d’épices

Ingrédients pour 4 personnes :

4 pommes

30 g de beurre demi-sel

1 tranche de pain d’épices

2 bâtons de cannelle

4 c à c de sucre cassonade

– Lavez les fruits. Evidez le centre à l’aide d’un vide-pomme.

– Dans un bol, coupez le beurre en petits cubes et laissez-le ramollir à température ambiante. Quand il est bien souple, ajoutez la tranche de pain d’épices émiettée et pétrissez à la fourchette.

– Rangez les pommes dans un plat allant au four et garnissez le centre de chacune d’elles d’un peu de cette préparation.

– Cassez (ou coupez) les bâtons de cannelle en deux dans la longueur. Décorez chaque pomme d’un demi-bâton de cannelle et saupoudrez d’un peu de sucre cassonade.

– Faites cuire environ 35 min à four moyen. Servez chaud mais pas brûlant.

Poêlée de potiron sauté, pesto aux herbes et aux noix

Ingrédients pour 4 personnes :

800 g de potiron

1 oignon, 1 gousse d’ail

1 c à s d’huile d’olive

1 c à c de gros sel

Pour le pesto: ½ botte de cerfeuil, ½ botte de ciboulette, ½ botte d’estragon, 60 g de cerneaux de noix, 2 c à s de parmesan râpé, 4 c à s d’huile d’olive, 2 c à s d’eau

– Détaillez le potiron en petits dés. Pelez puis hachez l’ail et l’oignon.

– Dans une sauteuse (ou un wok) mettre à dorer l’oignon et l’ail dans un fond d’huile d’olive (1 c à s). Ajoutez les dés de potiron et faites sauter en remuant régulièrement environ 15 min.

– Préparez le pesto: lavez les herbes et les ciseler grossièrement.

– Les déposez dans un récipient haut (type grand verre doseur).

– Ajoutez le parmesan, les noix, 4 c à s d’huile d’olive et 2 c à s d’eau. Mixez au mixeur plongeant.

– Servez la poêlée de potiron nappée ou accompagnée de ce pesto.