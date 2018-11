Dans la peau d’un milliardaire à New York

Se glisser dans la peau d’un Roy et vivre la vie d’un(e) milliardaire comme dans la série ‘Succession’, vous en rêviez ? Et si vous vous laissiez tenter ?

Chauffeur privé, demeures sublimes, restaurants étoilés… les Roy vivent dans le luxe ultime. Dans sa nouvelle série ‘Succession’, HBO dépeint le quotidien de Logan Roy, propriétaire de l’un des plus gros empires médiatiques du monde. Une famille de privilégiés chez qui l’argent régit non seulement le business mais aussi les relations. Et si vous profitiez de votre passage à New York pour goûter à cette vie de rêve? Voici comment passer 24h dans la peau d’un Roy.

Bruncher au restaurant Le Coucou

Quoi de plus glamour que de débuter la journée en brunchant dans l’un des endroits les plus luxueux de Manhattan? C’est au restaurant Le Coucou que HBO a fait le choix de tourner quelques images de ‘Succession’. Nappe blanche, cuisine ouverte, dress code, menu en français… C’est dans cet établissement somptueux que le chef parisien Daniel Rose revisite les classiques de la cuisine française. Une étape incontournable de votre luxueuse escapade new-yorkaise.

Le Coucou, 138 Lafayette Street, New York 11013

Visiter New York en hélicoptère

Les Roy l’ont bien compris, pour traverser New York sans se soucier du trafic, il faut utiliser la voie des airs. Que ce soit pour se rendre en réunion ou à une partie de baseball comme dans la série, la famille use et abuse de ce moyen de locomotion réservé à une élite. Tentés par l’expérience ? Liberty Helicopters propose de vous faire vivre ce rêve en optant pour l’option de votre choix selon votre budget. Que ce soit la découverte des endroits les plus connus de New York ou de la ville en lumière, vous serez loin d’oublier ce moment dans la peau d’un milliardaire.

www.Libertyhelicopter.com. À partir de 179$ les 12 minutes.

On shoppe sur la cinquième avenue

L’avenue la plus célèbre de New York est aussi celle des milliardaires. Un endroit où le Flatiron Building, l’Empire State Building et le Rockfeller Center côtoient des enseignes de luxe comme Cartier, Armani, Fendi, Bulgari et Tiffany & Co. Le passage obligatoire pour les amateurs de shopping de luxe tout comme les héroïnes d’une autre série HBO : ‘Sex and the City’.

Rendez-vous entre la 49th et la 60th street.

After work avec vue sur Manhattan

Imaginez pouvoir admirer le soleil surplombant la skyline de Manhattan avant de se coucher doucement sur l’East River. Après une journée de shopping, profitez de la vue complète sur Manhattan, le Financial District, la silhouette de la statue de la liberté ou encore le Brooklyn Bridge avec un cocktail à la main. Un spectacle sensationnel à admirer sur le splendide rooftop du 1 Hôtel Brooklyn Bridge et de sa piscine à débordement tout en grignotant quelques douceurs. Un moment de plaisir dans le luxe absolu.

Au 10ème étage du 1 Hôtel, 60 Furman Street. Du lundi au jeudi de 11h à 00h, du vendredi au samedi de 11h à 02h00 et le dimanche de 11h à 00h. Accès payant pour les personnes ne séjournant pas à l’hôtel.

Une nuit de luxe

Prolongez le rêve en séjournant au 1 Hôtel. Un espace de luxe où la nature reprend ses droits. Situé à côté du Brooklyn Bridge, l’hôtel est un véritable écrin de verdure conçu à partir de matériaux bruts, comme le bois de récupération et l’acier industriel, sublimés par des… plantes. Murs végétaux, matelas en chanvre mélangé, draps en coton bio, recyclage… Ici on ne badine pas avec l’écologie. Et que dire de la vue à couper le souffle sur Manhattan qui vous assurera un réveil digne de celui des plus riches habitants de New York ? Un rêve éveillé…

1 Hôtel Brooklyn Bridge, 60 Furman Street, New York 11201. À partir de 500 $ la nuit.