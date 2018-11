Comment garder la tête froide quand vous faites du shopping?

Black Friday est connu en Amérique et au Royaume-Uni comme la journée du chaos ultime! À Londres, plusieurs clients ont même été arrêtés pour avoir dépassé les bornes dans leur lutte pour avoir le tout dernier écran plat d’un magasin! La moitié des commerçants ont été insultés et trois sur dix ont été confrontés à de la violence. En Belgique, pas question d’en arriver là. Ces quelques conseils vous permettront de passer la journée en conservant votre intégrité physique et sans avoir vidé votre porte-monnaie.

Evitez l’heure de pointe

Pour éviter de vous retrouver en sandwich comme au premier rang d’un concert de Beyoncé, ne faites pas votre shopping aux heures d’affluence. Allez-y dès l’ouverture des magasins à 10 h. Les rues commerçantes ne seront pas encore surpeuplées et vous aurez plus de choix. L’après 16 h fait aussi partie des options, mais les chouettes pièces seront épuisées!

Portez des vêtements confortables

Si vous voulez acheter une nouvelle tenue, vous ne devez pas vous mettre sur votre 31, au contraire. Le shopping est un sport, et il vaut mieux dès lors porter une tenue confortable qui commence par les chaussures. Optez pour des baskets confo. De plus, des vêtements amples que vous enlevez et remettez facilement dans la cabine d’essayage sont un must. Ne superposez pas non plus les couches. Cela vous fera perdre du temps lors de vos essayages.

Un pantalon autour du cou

La file devant les cabines d’essayage est vraiment trop longue? Vous pouvez enfiler vite-vite un pull ou une veste dans le magasin, mais avec un pantalon ce sera plus difficile, pensez-vous? Il existe un truc tout simple pour voir si ce jeans vous va. Saisissez le pantalon par la ceinture. Faites un L avec le pouce et l’index et positionnez vos doigts à hauteur du bouton et sous la tirette là où l’entrejambe commence. Si cette zone est plus longue que l’espace entre votre pouce et votre index, alors c’est un jeans taille haute.

Établissez une wishlist

Toutes ces réductions sont bien séduisantes, mais avant de vous en rendre compte vous aurez dépensé tout votre salaire! Dressez d’abord la liste de ce que vous voulez vraiment acheter et n’en dérogez pas. Pensez aussi aux cadeaux de Noël que vous pourrez acheter à meilleur prix. Vous êtes dépensier(ère)? Fixez-vous un budget shopping et ne payez qu’avec cet argent liquide. Vous ne reviendrez ainsi pas à la maison avec des bougies parfumées à la lavande, un ixième jeans, un troisième mixeur et un radioréveil que vous n’allez quand même pas utiliser. Et ne succombez pas aux gadgets à la caisse qui ne sont là que pour vous inciter à un achat impulsif!