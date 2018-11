Black Friday? C’est quoi ça?

L’origine du ‘Black Friday’ est liée à la fête de Thanksgiving, qui est une célébration typiquement américaine permettant aux familles de remercier pour les récoltes de l’année écoulée.

C’est l’occasion de se réunir pour un grand repas, généralement autour d’une dinde, le quatrième jeudi de novembre. Pour s’en remettre, après une longue soirée d’agapes, les employeurs américains auraient décidé en 1932 d’offrir un jour de relâche à leurs salariés. Grâce à ce week-end prolongé de quatre jours, les gens peuvent ainsi rejoindre leur famille ou en profiter pour faire du… shopping.

Le vendredi qui suit Thanksgiving voit en effet les rues commerçantes se « noircir » de monde, et c’est pourquoi le terme ‘Black Friday’ se serait répandu dans les années 60. C’est souvent l’occasion pour les Américains de faire déjà leurs achats de Noël.

D’après une chercheuse en neuroscience Bonnie Taylor-Blake, la plus ancienne occurrence dans une même phrase de ‘Thanksgiving’ et de ‘Black Friday’ serait apparue en novembre 1951 dans un magazine new-yorkais consacré au commerce.

Elle aurait remarqué qu’avant cela bon nombre de salariés étaient soudainement malades le vendredi, certificat médical à l’appui. Quitte à donner plus de congés aux salariés, les employeurs se sont dès lors dit qu’il serait plus avantageux de le faire le lendemain de Thanksgiving.

D’où vient ce nom?

Dans un premier temps, le terme ‘Black Friday’ serait néanmoins péjoratif et nous viendrait des policiers et des chauffeurs de bus contraints, eux, de travailler ce jour-là en multipliant les heures supplémentaires. Les rues sont en effet « noires » de monde, les boutiques bondées, et les routes particulièrement embouteillées.

Des commerçants arguent néanmoins que le terme aurait une autre explication. Ce serait en effet lors du Black Friday qu’ils cesseraient d’être en déficit. Il passerait dès lors de l’encre rouge (les pertes) à la noire (le profit).

On évoque même des chiffres allant de 20 à 40% du chiffre d’affaire annuel durant ce seul week-end. Si l’on a l’habitude ici de dire de nos comptes qu’ils repassent dans le vert, aux USA, ils ont en effet plutôt tendance à « retourner dans le noir ».

En 2013, une rumeur a couru, sur les réseaux sociaux, faisant état d’un lien entre ces termes et le jour où, en son temps, des esclaves étaient bradés en place publique. Une idée appuyée par des illustrations rehaussées d’un slogan: « The Original Black Friday ». Mais cette rumeur n’a pas fait long feu et ne correspondait à aucune réalité historique.

De nombreuses voix se sont élevées dans les années 90 pour transformer le ‘black’ en ‘big’. Mais l’appellation était déjà bien trop ancrée dans les esprits. Au Québec, il arrive que ‘Black Friday’ soit traduit en ‘vendredi fou’.

Des soldes, des soldes, des soldes

Face à l’afflux d’une clientèle nombreuse, les commerçants se sont dès lors lancés dans une valse des soldes pouvant atteindre des sommets.

C’est d’ailleurs lors de la crise économique de 2008 que les promotions ont commencé à atteindre des pics vertigineux, de grandes enseignes n’hésitant pas à proposer des prix largement cassés pouvant atteindre même 85%.

Certaines grandes enseignes restent d’ailleurs parfois ouvertes durant 24h. Tout profit pour le consommateur à quelques semaines de Noël.

Et chez nous?

Le concept de Black Friday n’a véritablement traversé l’Atlantique que vers 2014, mais c’est une habitude que la population semble très rapidement prendre. S’il n’atteint pas encore les proportions américaines, de grandes enseignes se sont mises à l’heure de l’Oncle Sam en proposant ses soldes importantes.

2017 fût d’ailleurs la première année où l’on pouvait voir clairement sur les publicités l’annonce de cet événement. Face à l’engouement, cela risque très certainement de s’implanter durablement dans nos contrées, à tel point qu’en mai dernier, de grandes enseignes ont lancé une version printanière du Black Friday: le Belgian Friday.

Et le Cyber Monday?

De ce côté-ci de l’Atlantique, de grandes enseignes web comme Apple ou Amazon proposent également en masse des codes promotionnels pour le Black Friday.

Des offres valables sur les sites durant 24h, voire parfois même tout le week-end. Aux Etats-Unis, le consommateur privilégie des commerces ayant pignon sur rue, mais se rabattent toutefois sur le web le lundi suivant.

Les Américains appellent cela le ‘Cyber Monday’. Après un long week-end dense en promotions, les commerçants profitent de la dynamique pour consentir d’importantes ristournes, avec un focus sur les produits électroniques.

L’an dernier, aux Etats-Unis, les dépenses réalisées sur le web ont d’ailleurs, pour la première fois, dépassé celles dans les magasins traditionnels. Ce qui devrait se traduire, ce vendredi, en de nouvelles initiatives promotionnelles des commerces « en dur » pour contrer cette très relative désaffection.

Pierre Jacobs