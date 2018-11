Pacte migratoire: Charles Michel et Jan Jambon calment le jeu

Un peu plus tôt, les vice-Premiers ministres Alexander De Croo (Open Vld) et Kris Peeters (CD&V) avait jugé peu probable la chute du gouvernement fédéral sur cette question. «Non, je ne le pense pas», a affirmé M. De Croo à la presse à son arrivée au conseil des ministres au 16 rue de la Loi à Bruxelles, en réponse à une question sur une possible chute du gouvernement. Même constat de la part du vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi Kris Peeters. «En ce qui me concerne, j’ai encore pas mal de travail sur la planche: le jobdeal, nous sommes occupés par les discussions sur le Brexit, nous devons maintenir notre économie à niveau. Faire tomber le gouvernement maintenant, ce serait un très mauvais signal. Je veux tout simplement continuer à travailler», a-t-il dit.