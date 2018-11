Le WWF consulte les jeunes pour préserver la planète

Le parlement wallon a accueilli ce vendredi matin une conférence regroupant une centaine d’élèves dans le cadre du lancement de l’action «Ideas for Planet» de l’ONG WWF et de l’association GoodPlanet.

Cette plateforme citoyenne participative offrira aux jeunes la possibilité de partager leurs idées dans le but de préserver le climat et la biodiversité. Le but est de leur donner envie de formuler des propositions concrètes pour créer une Belgique plus écologique, solidaire et résiliente aux chocs climatiques et écologiques qui s’annoncent.

En marge des élections fédérales, régionales et européennes de mai 2019, le WWF souhaite aussi pousser les hommes et femmes politiques à prendre de nouvelles décisions ambitieuses.

Après une première phase de propositions fin février, s’ouvrira une phase de vote ouverte au grand public jusqu’à la fin mars. Les idées les plus plébiscitées seront ensuite portées le plus largement possible jusqu’à la fin de la campagne électorale, dans l’espoir d’influencer le prochain gouvernement.