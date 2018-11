Elle loue un homme pour jouer le rôle du père de sa fille

Mégumi était un enfant quand ses parents se sont séparés et que son père a disparu de sa vie. Plusieurs années plus tard, sa mère lui annonce qu’il veut reprendre contact. Sauf que cette personne qu’elle voit maintenant régulièrement n’est pas son père.

Depuis qu’elle est toute petite, Mégumi a appris à vivre sans son père qui a disparu alors qu’elle n’était qu’une enfant. « Depuis qu’elle est toute petite, elle me demande où il se trouve », explique Asako, la maman de Mégumi, à la BBC. Des questions ponctuelles qui ne posaient pas de problème à Asako. C’est à partir des 10 ans de Mégumi que la situation est devenue plus compliquée. « Elle ne me parlait plus et se renfermait sur elle-même ».

Après un petit temps, Asako comprend que sa fille se croit responsable de la séparation de ses parents. Un mal-être profond accentué par les remarques de ses camarades de classe du Japon, un pays où les enfants qui n’ont qu’un seul parent sont souvent stigmatisés. La situation était devenue tellement problématique de Mégumi ne voulait plus aller à l’école.

« Et si je trouvais un père idéal? »

Asako en avait assez de voir souffrir sa fille. Elle décide alors de prendre contact avec une société qui loue des acteurs pour des cérémonies comme des mariages. « J’ai choisi l’homme avec qui c’était le plus simple de parler. Et si je lui trouvais un père idéal? » L’homme en question, Mr Takashi, dirige une agence de 20 personnes et 1.000 freelances capables de se faire passer pour n’importe qui.

Asako et Takashi se sont rencontrés plusieurs fois pour mettre au point leur stratégie. « Je voulais qu’il lui dise à quel point il était désolé et qu’il écoute tout ce qu’elle avait à dire. » Cela fait aujourd’hui 10 ans que Takashi joue ce rôle de père, avec un effet positif sur sa fausse fille qui semble avoir retrouvé la joie de vivre. « Cela valait vraiment la peine », se réjouit Asako. Elle n’envisage pas de dire la vérité à sa fille malgré le prix de chaque prestation de Takashi (entre 60€ et 80€). Elle se dit prête à continuer l’aventure en espérant que Mégumi ne découvre jamais le pot aux roses. « Je me rends bien compte qu’il est avec nous seulement parce qu’on le paye. La situation idéale est qu’Asako continue à penser qu’il s’agit de son père. Si jamais elle tombe un jour enceinte, elle pourrait croire que son enfant a un grand-père », conclut-elle.