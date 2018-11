L’électricité moins chère pour les clients flexibles?

Le consommateur doit occuper une place plus centrale dans le système énergétique au cours des prochaines années, estime le gestionnaire du réseau de transport d’électricité Elia. Il souhaite que les particuliers soient récompensés avec des piles, des pompes à chaleur ou des panneaux solaires s’ils se montrent flexibles pour maintenir l’équilibre du réseau électrique.

Aujourd’hui, le consommateur a peu d’impact directs dans la transition énergétique. Elia veut inverser la tendance et apporter des avantages au consommateur, indique-t-il dans une note décrivant sa vision du système électrique de demain.

«Elia lance un appel pour que les consommateurs (particuliers et entreprises) bénéficient directement de services énergétiques avancés via une plateforme de communication en temps réel, un design de marché adapté et des innovations digitales. Le consommateur final peut ainsi optimiser ses investissements technologiques (panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur,boilers, batteries, voiture électrique, etc.) et sa facture d’électricité, tout en contribuant à l’équilibre du réseau», indique le gestionnaire du réseau.

Comment ça fonctionnera

Concrètement, l’usager pourra conclure des contrats stipulant, par exemple, que sa voiture électrique ne sera chargée que si le prix de l’électricité tombe en dessous d’un certain niveau, c’est-à-dire lorsqu’il y a des excédents. Le principe de capacité flexible est déjà appliqué dans les grandes entreprises qui consomment beaucoup d’électricité.

«Le service doit être amélioré», ajoute la porte-parole d’Elia. «C’est pourquoi, entre autres choses, il est nécessaire de disposer d’une plate-forme de communication ouverte qui envoie toutes les données à tous les acteurs impliqués. Elia appelle toutes les acteurs du marché intéressées à prendre part au test. Les inscriptions sont ouvertes sur le site d’Elia jusqu’au 12 janvier 2019.

Pour mettre en œuvre le système, des compteurs numériques intelligents doivent d’abord être installés partout. Or, le déploiement ne se déroule pas rapidement. Le ministre flamand de l’Énergie, Bart Tommelein, a ainsi reporté l’installation des compteurs numériques en Flandre de six mois au 1er juillet 2019.