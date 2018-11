Bilan de six mois de RGPD: 317 fuites de données en Belgique

La nouvelle législation européenne en matière de vie privée, le fameux Règlement général sur la protection des données (RGPD), est entrée en vigueur le 25 mai. Après six mois d’action, 317 fuites de données ont été signalées à l’Autorité belge de protection des données (APD).

Entre le 25 mai et le 21 novembre, 317 fuites de données ont été signalées auprès de l’APD, contre 13 en 2017. Une hausse attendue étant donné que l’obligation de notification du RGPD a été étendue à tous les secteurs alors qu’auparavant, elle ne concernait que les télécoms. La plupart des notifications concernaient les soins de santé, les assurances, l’administration publique et la défense, les télécommunications et l’IBPT, et les services financiers.

Pas moins de 3.599 demandes d’information ont été introduites ainsi que 148 plaintes ou requêtes. L’APD a ouvert 137 dossiers d’avis. Elle a par ailleurs reçu 3.540 notifications de la nomination d’un délégué à la protection des données.

Le RGPD est synonyme d’une charge supplémentaire de travail pour l’Autorité: alors qu’elle avait traité un peu moins de 5.000 dossiers de fond en 2017, elle en traitera plus de 7.000 sur toute l’année 2018. L’Autorité constate que six mois après l’entrée en vigueur du RGPD, les professionnels et citoyens nécessitent toujours d’être conseillés et guidés. Elle publie dès lors une série d’interviews et de vidéos d’informations sur son site internet pour expliquer les nouveautés du règlement européen.