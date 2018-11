83 millions $ pour la chanteuse la mieux payée de 2018

Forbes a dévoilé la liste des chanteuses les mieux payées du monde. A ce petit jeu, c’est Katy Perry qui l’emporte avec 83 millions $, elle devance Taylor Swifft et Beyoncé.

En 2015, Katy Perry battait tout le record en gagnant 135 millions $ en un an. Trois ans plus tard, elle trône de nouveau au sommet des chanteuses les mieux payées, avec « seulement » 83 millions $. Elle doit cette bonne position à sa tournée de 80 dates qu’elle a effectuée cette année, mais aussi à sa participation à l’émission American Idol Reboot. ABC a déboursé 20 millions $ pour avoir l’interprète d’ « I kissed a girl » dans son jury.

En seconde position on retrouve Taylor Swift. La chanteuse avait disparu des radars l’année dernière avant la sortie de son album « Reputation ». Taylor Swift aurait pu s’emparer de la première place du classement. Malheureusement pour elle, la plupart des concerts de sa tournée ont eu lieu vers la fin de l’année 2017, soit quelques mois trop tôt pour être pris en compte par Forbes. C’est Beyoncé qui complète le podium avec 60 millions $. La chanteuse n’a pourtant pas fait grand chose cette année après la naissance de ses deux enfants Rumi et Sir. Elle a tout de même pu compter sur la sortie de son album en duo avec Jay-Z intitulé « Everything is love ».

Comme le rappelle Forbes, faire de la musique n’est pas le seul moyen pour un musicien de gagner de l’argent. Deux stars de la chanson, Lady Gaga (5ème) et Rihanna (7ème), ont participé au tournage d’un film cette année. Les spectateurs ont pu les voir respectivement dans « A Star Is Born » et « Ocean’s 8 ».

Le classement complet (avec une seule francophone):

1. Katy Perry ($83 million)

2. Taylor Swift ($80 million)

3. Beyoncé ($60 million)

4. Pink ($52 million)

5. Lady Gaga ($50 million)

6. Jennifer Lopez ($47 million)

7. Rihanna ($37.5 million)

8. Helene Fischer ($32 million)

9. Celine Dion ($31 million)

10. Britney Spears ($30 million)