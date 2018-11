Envoyer des cartes de vœux de Noël en 4 étapes

Tous les ans, c’est la course contre la montre pour que vos cartes de vœux arrivent à temps chez les membres de votre famille et chez vos amis. Il est grand temps d’y remédier cette année! Avec cette feuille de route, votre stress des cartes de vœux fondra comme neige au soleil…

Prenez votre agenda et notez-y la marche à suivre!

Étape 1: shooting des photos de Noël!

Quand? La première semaine de décembre

Les cartes de vœux présentant des photos de toute la famille sont indéniablement les plus chouettes! Pourquoi dès lors ne pas planifier un shooting pour vous mettre dans l’ambiance de Noël? N’attendez pas trop longtemps de façon à avoir le temps de sélectionner la photo la plus belle / amusante / mignonne /(à compléter). Le moment idéal? Lors de l’installation de votre sapin de Noël début décembre. Vous aurez par la même occasion un décor «dans l’ambiance de Noël».

Étape 2: collecte de toutes les adresses

Quand? La première semaine de décembre

En fait, cette étape, il vaut mieux la préparer tout au long de l’année: chaque fois que vous recevez une invitation ou une carte, notez l’adresse dans un fichier numérique ou conservez toutes les enveloppes dans un tiroir réservé à cet effet. Rassemblez tout début décembre et vous aurez sous la main toutes les adresses pour envoyer vos vœux de Noël! Vous n’avez pas envie d’écrire à la main toutes les adresses? Vous pouvez commander chez Smartphoto des étiquettes autocollantes tant avec les destinataires que l’expéditeur!

Étape 3: réalisation de votre propre carte!

Quand? La deuxième semaine de décembre

Vos photos et vos adresses sont prêtes. Il ne vous reste plus qu’à inventer des vœux originaux et à créer une carte. Jetez un œil sur la gamme proposée par Smartphoto et choisissez un design ou créez votre carte vous-même!

Étape 4: expédition avec amour

Quand? La troisième semaine de décembre

Vos cartes sont prêtes? Envoyez-les! Prévoyez une soirée en famille pour glisser toutes les cartes sous enveloppe et passez des airs de Noël pour mettre de l’ambiance!

Vous trouverez les plus chouettes idées de Noël sur smartphoto.be!