Violences faites aux femmes: la Wallonie veut pérenniser les moyens des acteurs de terrain

Le gouvernement wallon a approuvé jeudi, en 1ère lecture, le projet d’arrêté visant à pérenniser et à reconnaître l’action des services et dispositifs d’accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre en leur octroyant, pour la première fois, un agrément. Cet arrêté leur apportera une sécurité budgétaire grâce à un financement annuel récurrent, a annoncé la ministre wallonne de l’Action sociale Alda Greoli (cdH).

Le texte concerne l’ensemble des violences, à savoir toutes les violences (psychologiques, physiques, économiques…) commises au sein des couples (entre partenaires ou ex-partenaires, hétérosexuels ou homosexuels, de longue date ou pas), ainsi que les violences fondées sur le genre (prévention des mutilations génitales féminines, des mariages forcés et des violences liées à l’honneur…), sans oublier les violences sexuelles.

A l’heure actuelle, 14 associations wallonnes réalisent un travail de sensibilisation, de prévention et/ou d’accompagnement des victimes ou des auteurs d’un ou de plusieurs types de violences. Mais elles ne sont financées que par le biais de subventions facultatives annuelles et, exceptionnellement, dans le cadre de conventions pluriannuelles. Le budget total de cette politique wallonne de l’Action sociale s’élève, en 2018, à un montant total d’un peu plus de 550.000 euros.

L’arrêté approuvé en première lecture ce jeudi leur apportera « une sécurité budgétaire en leur octroyant un financement annuel récurrent pour qu’elles puissent pérenniser leur fonctionnement et créer des projets à long terme sans risque que leur subvention soit remise en question chaque année », a précisé la ministre.

Autrement dit, a-t-elle ajouté, « les subventions qui étaient octroyées annuellement après un long parcours administratif seront à présent reconduites automatiquement d’année en année ».

Selon les premières simulations et prévisions, en six ans, huit services et dix dispositifs pourraient être agréés pour un montant de 786.500 euros.

« Cet arrêté s’inscrit dans un dispositif plus général de renforcement de la lutte contre les violences en Wallonie dont la ligne téléphonique Ecoute Violences Conjugales – 0800/30.030 », a enfin rappelé la ministre. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis mars 2017, cette ligne a enregistré 4.862 appels en 2017 et déjà 7.062 durant les dix premiers mois de cette année.

Source: Belga