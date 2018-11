Trump assure être « prêt » pour sa rencontre avec le président chinois Xi en marge du G20

Donald Trump a assuré jeudi être « tout à fait prêt » pour sa prochaine rencontre avec le président chinois Xi Jinping, la semaine prochaine en marge du G20 en Argentine, réaffirmant qu’un accord était possible pour mettre fin à la guerre commerciale. « Je m’y suis préparé toute ma vie », a-t-il lancé à des journalistes dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, où il a fait un large tour d’horizon de l’actualité en rompant avec la trêve politique traditionnellement observée pour la fête de Thanksgiving. « Je connais chaque ingrédient, toutes les statistiques. Mes intuitions sont toujours bonnes », a-t-il insisté.

Le président des Etats-Unis doit rencontrer son homologue chinois en marge du sommet des principaux pays riches et émergents, les 30 novembre et 1er décembre à Buenos Aires. Pékin et Washington se livrent une guerre commerciale qui fait planer une menace sur l’économie mondiale. Les Etats-Unis imposent depuis juillet des droits de douane punitifs visant des marchandises chinoises d’une valeur de 250 milliards de dollars par an. Une mesure qui a entraîné des représailles de la Chine sur 110 milliards de dollars de biens américains.

Washington a menacé de durcir encore les sanctions si aucune issue n’était trouvée avant janvier. « La Chine veut vraiment parvenir à un accord », a estimé Donald Trump. « Si on peut trouver un accord, nous le ferons. » Le président américain a une nouvelle fois mis l’accent sur sa « relation excellente » avec Xi Jinping. « Je l’aime beaucoup. Je crois qu’il m’aime bien, probablement un peu moins maintenant qu’avant nos mesures », a-t-il glissé.

source: Belga