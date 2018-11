Taxe carbone: Nicolas Hulot réclame « un accompagnement social digne de ce nom »

Nicolas Hulot a réclamé jeudi un « accompagnement social digne de ce nom » de la hausse de la taxe carbone dénoncée par les « gilets jaunes », lors de « l’Emission politique » sur France 2. « Je l’ai défendue (la taxe carbone) et je l’assume. Mais je l’assume à partir du moment où on la met en oeuvre avec une dimension et un accompagnement dignes de ce nom. C’est ce qui a manqué, il faut le dire », a déclaré l’ancien ministre de la Transition écologique trois mois après avoir annoncé sa démission surprise du gouvernement.

« Je l’ai dit à l’époque, et ce n’est un secret pour personne, il y a des contraintes budgétaires qui n’ont pas permis ou en tout cas pas convaincu le gouvernement d’augmenter cet accompagnement social, il va le faire je l’espère maintenant », a poursuivi Nicolas Hulot, confronté à un représentant du mouvement des « gilets jaunes » en duplex depuis Saint-Brieux.

« Il faut un accompagnement social digne de ce nom », a-t-il insisté.

source: Belga