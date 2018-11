Quatrième défaite de rang pour Golden State

Il s’installe un parfum de crise à Golden State. Les Warriors, doubles champions en titre, ont perdu une quatrième fois d’affilée, une première depuis l’arrivée au poste d’entraîneur de Steve Kerr en juillet 2014. Mercredi, ils se sont inclinés 95-123 devant le Thunder et ont reculé à la cinquième place à l’Ouest avec un bilan de 12 victoires et 7 défaites. Sans Steph Curry et Draymond Green, blessés, les Warriors se sont montrés bien trop maladroits à distance (24,1% à 3 pts). Toujours à l’Ouest, Memphis (12v-5d) a pris la tête de la conférence grâce à son succès sur le parquet de San Antonio (103-104), combiné à la déroute de Portland à Minnesota (143-100).

Après un début de saison catastrophique, Houston remonte peu à peu la pente. Emmenés par un énorme James Harden, MVP 2018, les Rockets ont pris la mesure de Detroit (126-124) et signé un 5e succès de rang. Le meneur All-Star a inscrit 43 points, capté 7 rebonds, distillé 9 assists et intercepté 4 ballons. Les troupes de Mike D’Antoni ont intégré le top 8 à l’Ouest (9v-7d).

Passé de Cleveland à Los Angeles cet été, LeBron James était de retour dans l’Ohio mercredi pour affronter les Cavaliers. Face à la moins bonne équipe de ce début de saison, les Lakers ont dû s’employer dans le dernier quart-temps pour éviter la défaite (105-109). Le King, accueilli chaleureusement par son ancien public, a mené la révolte et inscrit 32 points. Né dans l’Ohio, James avait offert en 2016 le premier titre NBA de l’histoire des Cavaliers.

A l’Est, Boston a perdu pour la quatrième fois en six apparitions. Sur son parquet du TD Garden, les Celtics ont subi la loi de New York. Bien emmenés par Tim Hardaway junior (21 pts) et surtout Trey Burke, meilleur marqueur de la rencontre en sortant du banc avec 29 points, les Knicks ont toujours fait la course en tête. Boston, pourtant désigné comme favori à l’Est en début de saison, est 7e (9v-8d) alors que New York est toujours 13e (5v-14d).

