Le parlement fédéral célèbre le centenaire d’un discours qui a transformé la Belgique

La Chambre a célébré jeudi le centenaire du discours du trône d’Albert Ier en présence de son arrière-petit-fils, le roi Philippe. Prononcé au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce discours avait marqué un bouleversement politique en Belgique en posant les jalons de la démocratisation du pays: il annonçait le suffrage universel, l’égalité de traitement des Flamands et Wallons devant l’administration et la justice, la création de l’université flamande de Gand ainsi que les libertés syndicales. Le 11 novembre 1918, quand est signé l’armistice, la Belgique est meurtrie; aux destructions et aux atrocités des combats ont succédé les souffrances et les privations de l’occupation allemande. Et, si seule une partie du territoire n’a pas été occupée, c’est au prix d’une terrible guerre des tranchées sur le front de l’Yser.

Le 22 novembre, alors qu’il enchaîne les Joyeuses entrées à travers le pays, le chef de l’Etat s’exprime devant le parlement. Le « roi soldat » exalte aussi bien la vaillance et le courage de l’armée face à l’assaillant que la solidarité dont a fait preuve la population civile. Dans une Belgique qui pratique toujours le suffrage plural (les plus nantis disposent de plusieurs voix lors des élections) et où l’usage du français est dominant, il appelle également à l’union sur un ton très politique.

« L’égalité dans la souffrance et dans l’endurance a créé des droits égaux à l’expression des aspirations publiques », souligne Albert Ier avant d’expliquer les réformes attendues. L’heure est à la reconstruction. « A l’oeuvre donc, Messieurs », conclut le chef de l’Etat.

Lors d’une séance académique en présence du roi Philippe, deux historiennes ont retracé jeudi le déroulé de cet événement et, sans fard, le contexte dans lequel il a eu lieu.

« Il est temps de prendre acte de ce que fut la Grande Guerre: un immense gâchis », a ainsi asséné Laurence van Ypersele, professeure à l’UCL. « Un immense gâchis qui a démocratisé nos sociétés par la souffrance et la mort ». Et de conclure: « Cet immense gâchis devait être ‘la der des ders’. Et pourtant, même cela, la Grande Guerre ne l’a pas été ».

Après la séance académique à la Chambre, le Roi s’est rendu au Sénat pour y admirer les tapisseries consacrées à la guerre 14-18 qui y sont exposées.

Source: Belga