Le Conseil provincial du Hainaut a voté sa déclaration de majorité

Le Conseil provincial s’est réuni jeudi à Mons. Le nouveau Collège provincial a été élu et la déclaration de majorité PS-MR a été votée. Le pacte de majorité en Province de Hainaut a confirmé jeudi en séance du Conseil la coalition PS-MR composée de 27 conseillers socialistes et 12 libéraux. La déclaration votée majorité contre opposition contient les orientations principales défendues par la coalition.

La nouvelle majorité s’est notamment engagée à poursuivre la rationalisation des Asbl, l’information du citoyen et l’actualisation du fonctionnement des organes provinciaux. Toutes les pistes seront recherchées pour favoriser la réduction des dépenses internes tout en préservant les moyens consacrés aux politiques externes et à la supracommunalité.

Armand Boite (MR) a été désigné pour présider l’assemblée provinciale pour la mandature 2018-2024. L’ancien échevin de Tournai sera entouré par Jean-Pierre Lépine (PS) et Luc Parmentier (Ecolo) en tant que vice-présidents et de Marc Boitte et Laurence Meire (PS) comme secrétaires.

Le nouveau collège provincial du Hainaut est composé de Serge Hustache (PS), désigné Président, Fabienne Devilers (MR), Fabienne Capot (PS), Pascal Lafosse (PS) et Eric Massin (PS).

