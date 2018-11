Des moustiques tigres repérés à cinq endroits en Belgique

Des moustiques tigres ont été observés cet été à cinq endroits différents en Belgique, indique jeudi l’Institut de médecine tropicale (IMT) d’Anvers. Le moustique tigre n’avait plus été signalé en Belgique depuis 2016. Les scientifiques ont repéré des moustiques tigres sur cinq sites dans quatre provinces: en Flandre orientale, dans le Hainaut, en province de Namur et au Luxembourg. Ils ont également piégé 68 moustiques tigres à différents stades de développement, ce qui signifie que ces espèces se sont également propagées cet été. Dans les autres provinces, un nombre limité de moustiques adultes ou de leurs œufs a été découvert.

Des œufs ont été trouvés sur des aires d’autoroute au Luxembourg et dans la province de Namur. Le moustique tigre a probablement été amené dans des voitures en provenance de France et d’Allemagne, où il est déjà établi, selon les chercheurs. « C’est la première fois que ce type de moustique est introduit en Belgique de cette manière. Les introductions précédentes, constatées par les chercheurs de l’IMT, se sont faites via l’importation de pneus usagés, via des jardineries et le port d’Anvers. Il s’agissait toujours de quelques moustiques originaires de destinations lointaines », indique l’Institut.

« Il est crucial de continuer cette surveillance de manière structurée. Si nous pouvons localiser à temps les moustiques exotiques, nous pourrons mieux les combattre et veiller à leur non-prolifération dans notre pays dans un proche avenir. Même si les moustiques s’établissent ici, il est important de surveiller de près les populations afin d’être en mesure d’évaluer le risque de transmission de maladies », explique le coordinateur général du projet de surveillance des moustiques exotiques en Belgique (MEMO), Dr Wim Van Bortel.

Le moustique tigre est importé des pays voisins par voie routière et se propage dans nos régions depuis quelque temps. Les chercheurs de l’IMT et leurs partenaires surveillent 23 points d’entrée potentiels de cette espèce et d’autres moustiques exotiques dans notre pays.

Source: Belga