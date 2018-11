Décès du chef du service de renseignement militaire russe

Le chef du service de renseignement militaire russe (GRU), le général Igor Korobov, est décédé à 62 ans des suites d’une « longue et grave maladie », a annoncé jeudi le ministère russe de la Défense. Le successeur d’Igor Korobov, qui était à la tête de la Direction générale des renseignements (GRU) de l’état-major des armées depuis 2016, n’a pas encore été désigné, ont précisé les agences d’information russes citant un communiqué du ministère. Son prédécesseur Igor Sergun était décédé en janvier 2016.

Fondé en 1918, le GRU, longtemps considéré comme un rival du KGB pendant l’époque soviétique, a la réputation d’être la plus puissante et la plus audacieuse agence d’espionnage russe, tout en restant peu connue du grand public.

Ces derniers mois, plusieurs pays occidentaux ont accusé le GRU d’être impliqué dans des cyberattaques et piratages dans le monde entier et Londres l’a mis en cause dans l’empoisonnement en mars en Angleterre d’un ex-agent double russe, Sergueï Skripal.

source: Belga