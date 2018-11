Attentat de Manchester: un rapport accable les services de renseignement

Les services de renseignement britanniques ont raté plusieurs occasions d’empêcher le djihadiste Salman Abedi de mener l’attaque terroriste de Manchester en 2017, a affirmé un comité parlementaire jeudi. Cinq attaques terroristes se sont produites au Royaume-Uni en 2017, faisant au total 36 morts et de nombreux blessés.

Le 22 mai 2017, un Britannique d’origine libyenne âgé de 22 ans, Salman Abedi, avait fait exploser une bombe à la sortie d’une salle de concert, tuant sept enfants et quinze adultes et faisant une centaine de blessés.

Selon le comité parlementaire chargé du renseignement et de la sécurité, le MI5 a réagi trop lentement lorsque le cas d’Abedi lui a été signalé et ne l’a pas référé au programme national de prévention de la déradicalisation.

Salman Abedi avait rendu visite à un contact extrémiste en prison à plusieurs reprises mais aucune mesure de suivi n’a été prise, ni par le MI5 ni par la police. Le MI5 n’a ni surveillé ni soumis à des restrictions les déplacements du jeune homme qui a pu rentrer de Libye au Royaume-Uni peu de temps avant l’attentat à la bombe, sans être inquiété.

« Il y a eu un certain nombre de manquements dans le traitement du cas de Salman Abedi », a déclaré le comité, et « en raison de ces manquements, des occasions potentielles d’empêcher l’attaque ont été ratées ».

Le comité avait par ailleurs prévenu il y a quatre ans les « fournisseurs de services de communication » que leurs systèmes étaient « utilisés comme refuge pour les terroristes et extrémistes ». Mais les entreprises concernées « n’ont pas opéré les changements demandés et une fois de plus ces failles ont été exploitées par les auteurs des attaques de 2017 », a déploré le comité.

Déçu que malgré les recommandations passées, « le gouvernement n'(ait) pas agi en conséquence, le comité appelle celui-ci à prendre « des mesures concrètes ». « Depuis les attaques de l’an dernier, nous avons cherché à tirer les leçons de ce qui s’est passé avant, pendant et après et à améliorer notre modèle opérationnel plus général et nos moyens de gérer et d’atténuer les risques du terrorisme », a réagi dans un communiqué le chef de l’antiterrorisme, Neil Basu.

Depuis l’attaque de Westminster en mars 2017, la police anti-terroriste et le MI5 ont déjoué 13 complots terroristes, a indiqué Scotland Yard. La police mène actuellement 700 enquêtes impliquant 3.000 personnes posant les plus graves menaces.

source: Belga