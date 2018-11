73 migrants retrouvés dans des trams et bus à la Côte

Septante-trois migrants en transit ont été découverts mercredi au cours d’une action de contrôle de la police de la Côte (Westkust: La Panne, Coxyde en Nieuport). Ces personnes sans-papiers se trouvaient dans des bus et des trams. D’autres zones de police ont pris part à l’opération ainsi que le corps d’intervention de la police fédérale. Les migrants proviennent pour la plupart d’Irak et d’Erythrée. Ils se trouvaient à bord du tram de la Côte et de DK’Bus, le bus navette entre le nord de la France et la Belgique.

Les personnes interpellées ont été admises au centre national administratif à Steenokkerzeel où l’Office des étrangers va se pencher sur leur dossier.

Source: Belga