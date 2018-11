Un soin pour chouchouter son énergie

Selon la médecine traditionnelle chinoise, notre énergie circulerait dans notre corps en empruntant des chemins bien précis. Pour remettre de l’ordre lorsque votre taux énergétique est déséquilibré ou court-circuité, il existerait également des points qui permettraient de relancer la machine, en particulier au niveau du crâne.

Personne ne vous force à y croire, bien sûr. Toutes ces méthodes douces qui disent pouvoir vous aider à vous sentir mieux n’ont jamais reçu d’approbation scientifique au sens empirique du terme.

La seule preuve que vous puissiez observer est ce qu’il se passe en vous pendant et après le soin énergétique. Cela vous fait du bien ? Bingo ! Cela ne vous apporte rien ? Passez à autre chose…

Nettoyer le disque dur

Parfois, parler ne suffit pas et il faut donc utiliser ce langage du toucher, qui communiquerait mieux avec l’inconscient. Car ce dernier est un manipulateur de génie ! Et il influencerait bien plus qu’on ne le pense nos choix conscients. Nos peurs, nos angoisses, nos modes de résolution des problèmes, sont liés à notre expérience de vie, à notre éducation, à la société qui nous façonne.

Selon Francine Pallice, psychothérapeute spécialisée dans les soins énergétiques, la stimulation de certains points du crâne peut libérer l’esprit de ces « croyances limitantes ».

« Il y a 32 points sur lesquels je peux travailler pour libérer la personne des mémoires qui le parasitent, comme si vous effaciez les vieux fichiers sur le disque dur de votre inconscient », explique-t-elle.

Pour qui et pourquoi?

« Il y a des gens qui se retrouvent confrontés de manière répétitive à des situations qui ne leur conviennent pas. Leur inconscient a mis en place des stratégies pendant l’enfance et cela amène souvent inlassablement aux mêmes blocages. L’idée est d’aider à une seconde naissance, celle du vrai ‘Soi’, débarrassé de tous les parasites qui nous ont forcé à entrer dans une sorte de moule. »

Francine Pallice nous dit aider des gens stressés, voire en burn-out, qui ne savent plus où ils en sont, ni ce qui est réellement bon pour eux dans la vie. Parfois aussi, ajoute-t-elle, des gens qui ont tendance à somatiser fortement et répéter des problèmes de santé (attention, ce genre de soin ne remplace absolument pas le médecin !). Et au final, nous explique-t-elle, cela permettrait de renouer avec son authenticité et sa liberté, grâce à une modification de notre énergie.

Concrètement

Un soin énergétique dure une heure et demie. Vous commencez d’abord par échanger, si vous le désirez, avec le thérapeute, pour lui donner des indices sur les points qu’il va ensuite stimuler. Vous vous installez ensuite sur une table de massage, couché sur le dos. Pendant plusieurs dizaines de minutes, une pression va être exercée par les doigts de votre énergéticien, sur plusieurs zones différentes du crâne (pas désagréable !).

Me concernant, j’étais assez inconfortable les premières minutes (spasmes, sentiment d’énervement, difficultés à rester immobile). Mais au bout d’un quart d’heure, tout mon corps s’est détendu et j’ai fini par m’endormir. Je suis ressortie du soin toute ragaillardie!

Mais est-ce le soin énergétique ou la micro sieste? J’ai en tout cas beaucoup apprécié le petit rituel de fin de soin qui consiste à tirer une carte, lire le petit texte qui s’y trouve (qui était, par hasard, exactement lié au « problème » que je voulais régler) et respirer un petit flacon rempli d’une synergie d’huile essentielles (que l’on appelle des « quantiques olfactifs ») sensée parler elle aussi en ligne directe avec mon inconscient.

Au final, comme le dit Francine Pallice, l’idée de venir chercher quelque chose dans l’optique de s’occuper de soi et de s’offrir un petit moment hors du temps est déjà une démarche positive.

www.bodymindcenter.be

Lucie Hage