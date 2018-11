Brexit: Un accord sur la déclaration politique sur les relations futures avec le Royaume-Uni a été trouvé

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé jeudi avoir envoyé aux 27 Etats-membres de l’Union européenne le projet de déclaration politique qui doit définir les relations futures entre l’UE et le Royaume-Uni après le Brexit.

« Le président de la Commission (européenne, Jean-Claude Juncker) m’a informé du fait que cette déclaration a été approuvée au niveau des négociateurs et adoptée en principe au niveau politique, moyennant l’approbation par les dirigeants » des 28 lors du sommet extraordinaire prévu dimanche à Bruxelles, a indiqué M. Tusk sur Twitter.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.

— Donald Tusk (@eucopresident) 22 novembre 2018