Un acquéreur potentiel pour sauver le lion blanc Mufasa des chasseurs

Le lion blanc nommé Mufasa a été mis aux enchères, avec le risque qu’il soit acheté par des chasseurs pour le tirer. A moins qu’un donateur ne puisse racheter sa vie.

Le lion blanc Mufasa a été confisqué à des braconniers en Afrique du Sud quand il était petit, et a été remis à un centre de protection de la vie sauvage. Il est désormais sur le point d’être mis aux enchères, une pratique courante avec les animaux confisqués par les autorités. Les défenseurs des animaux craignent que son pelage blanc n’attirent les chasseurs, qui pourraient l’acheter pour ensuite vendre un droit à le tuer.

Carel Zietsman, l’avocat du sanctuaire de Mufasa, a toutefois déclaré qu’il était en négociation avec le parc pour acheter le lion, ainsi que Soraya, une lionne qui vit à ses côtés. Le personnel craint que la séparation des deux animaux ne conduise Soraya à se laisser mourir de faim.

Les activistes veulent que le lion de trois ans soit transféré dans un sanctuaire. Plus de 285.000 personnes ont signé une pétition dans le cadre d’une vaste campagne mondiale pour le sauver.

Le comédien britannique Ricky Gervais fait partie des défenseurs de la cause de Mufasa. Il a retweeté un commentaire sur le lion. « Honte au pathétique sadique qui paie pour abattre cet animal, et honte au lâche qui pleure qui accepte l’argent aussi. Les deux sont des moins que rien », écrit-il.

Shame on the pathetic sadist who pays the money to shoot this animal, and shame on the snivelling coward who accepts the money too. Both worthless. https://t.co/MIj2uxhzPK

— Ricky Gervais (@rickygervais) October 18, 2018