Keep calm et faites vos achats en ligne sur Farmaline pour Black Friday

Que vous soyez shopaholic dans l’âme ou pas, Black Friday, c’est l’ÉVÉNEMENT de l’année à ne pas rater en termes de shopping. Avec les fêtes qui approchent à grands pas, c’est le moment idéal de faire ses emplettes de Noël et de dénicher des cadeaux originaux à prix cassés pour toute la famille, ou tout simplement de se faire plaisir !

Si votre sang ne fait qu’un tour et que votre cœur bat la chamade à l’idée de vous jeter dans la mêlée avec votre caddie et de jouer des coudes pour arracher l’article qui vous fait fantasmer en secret depuis des mois, sachez qu’une bonne journée de shopping n’est pas seulement bonne pour votre moral mais peut également s’avérer très bénéfique pour votre santé physique. Une journée de shopping, cela peut vous requinquer de la tête aux pieds.

Pendant une journée de shopping intense, on fournit en effet beaucoup plus d’efforts physiques que ce qu’on pourrait penser au premier abord. Voici, en chiffres, quelques-uns des avantages du shopping pour la santé :

Marche : que ce soit dans un centre commercial ou en ville, une journée de shopping peut se transformer en un vrai marathon. Une marche lente d’environ 3 km par heure vous fait brûler jusqu’à 3 calories par heure et par kilo, tandis qu’une marche rapide, c’est-à-dire de 6,5 km par heure, consomme jusqu’à 4 calories par heure et par kilo.

Escalade : en empruntant les escaliers plutôt que les escalators pour monter les étages des grands magasins vous éliminez jusqu’à 12 calories par heure et par kilo, ce qui vaut certainement le détour !

Musculation avec poids : vous avez choisi vos articles et vous faites la file à la caisse ou pour rentrer en cabine d’essayage. Eh bien voilà, bravo, vous êtes en train de brûler jusqu’à 7 calories par heure et par kilo.

Une fois vos achats terminés, le transport des sacs, c’est aussi un exercice physique qui vous fera dépenser entre 6 et 7 calories par heure et par kilo pendant le port de charges de plus ou moins 10 kg.

Pour maximiser le rendement de vos efforts, il peut être judicieux de se préparer au shopping comme s’il s’agissait d’un vrai sport de compétition. Voici quelques conseils de pro pour remporter cette épreuve haut la main :

Pensez à vos pieds

Tout d’abord, comme les vrais sportifs, vous devez pouvoir compter sur de bonnes chaussures. Ceci n’est pas seulement une excuse pour en acheter une nouvelle paire (même si, nous le savons, vous en avez bien envie !) mais il est préférable de prévoir un équipement correct pour pouvoir marcher longtemps et confortablement. Les Coussinets pour Talons Scholl avec Gel Activ vous permettent d’amortir les chocs et la pression subis au quotidien par les pieds. Ne sous-estimez pas non plus la possibilité de blessures pendant l’action et prévoyez aussi des pansements contre les ampoules qui vous permettront ainsi de ne pas abandonner à mi-parcours.

Restez hydratés et surveillez votre niveau d’énergie

Ce n’est pas un problème réservé aux marathoniennes du shopping, mais, quand nous nous amusons, il peut nous arriver d’oublier de nous hydrater ou de manger, ce qui peut entraîner des mauvaises surprises. Pensez alors à prendre des pauses et à vous hydrater régulièrement. Une astuce est de se munir de barres énergétiques ou de boissons énergisantes pour reprendre des forces rapidement et garder le rythme.

Un déo parce que, bah oui…

Dans un environnement chaud comme les magasins, il peut nous arriver de transpirer un peu, ce qui n’est absolument pas pratique quand en plus il y a plein de gens autour de nous. Pensez alors à appliquer un déo adapté pour prolonger le bonheur du shopping et vous sentir bien dans votre peau.

J’évite tout ça et j’achète en ligne

Si vous avez horreur de toute cette confusion, vous pouvez toujours décider d’acheter en ligne confortablement depuis votre fauteuil. Pour vous en sortir dans la jungle des réductions il faut néanmoins garder son calme ! C’est pourquoi nous vous conseillons de jeter un coup d’œil à l’ assortiment Black Friday de Farmaline sélectionné spécialement pour vous.