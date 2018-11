Premier vol (en intérieur) d’un (mini) avion à propulsion ionique

Cela ressemble à de la science fiction mais ce n’en est plus: des scientifiques sont parvenus à faire voler un mini avion propulsé par vent ionique, une première « historique » qu’ils jugent prometteuse pour l’industrie des drones et de l’aéronautique. Ce type de propulsion consiste à utiliser un champ électrique pour accélérer des ions (particules chargées) qui entrent en collision avec l’air, créant un « vent » qui fait avancer l’avion.

Silencieux, cet avion est paré de vertus: ses pièces mécaniques n’ont pas à être mobiles, il n’est pas équipé d’un moteur à combustion. Il ne consomme donc pas de carburant et ne produit pas d’émissions polluantes. Un bel avenir lui semble promis si les scientifiques parviennent à transformer l’essai à plus grande échelle.

Le prototype expérimental, présenté mercredi dans la revue Nature, est une sorte de drone composé d’une aile, soutenant un dispositif de propulsion filaire, couplé à une batterie haute tension qui produit du vent ionique.

L’avion, dont l’aile a une envergure de 5 mètres, pèse 2,45 kilogrammes. Il a réussi à parcourir jusqu’à 55 mètres à la vitesse de 4,8 mètres par seconde, lors d’une série de vols test réalisés en intérieur aux Etats-Unis par une équipe du MIT (Massachussets Institute of Technology).

« Il s’agit du premier vol prolongé d’un avion utilisant la propulsion électroaérodynamique », a souligné Steven Barrett, du département aéronautique du MIT.

« Le futur de l’aviation ne devrait pas résider dans des choses comme les hélices et les turbines. Cela devrait plutôt ressembler à Star Trek, avec une sorte de lueur bleue et quelque chose qui plane dans les airs », a-t-il dit.

source: Belga