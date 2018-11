Les entreprises wallonnes se croient trop à l’abri du Brexit

Le « Brexit impact scan », logiciel permettant d’évaluer l’impact du Brexit sur l’activité des entreprises belges, n’a été consulté que par très peu de sociétés wallonnes contrairement aux PME flamandes. « On pense trop vite qu’on est à l’abri », assure le ministre belge de l’Économie Kris Peeters dans L’Echo mercredi. Depuis que le SPF Économie a mis en ligne le « Brexit impact scan », 5.451 entreprises ont sollicité cet outil, dont 4.146 PME flamandes et à peine 1.305 francophones. Quatre sociétés sur cinq étaient donc flamandes, traduisant un déséquilibre entre le nord et le sud du pays.

Certes, « les entreprises les plus impactées sont situées en Flandre et à Bruxelles », commente Kris Peeters, alors que pas moins de 85% des entreprises belges exportatrices vers l’île sont flamandes.

Pour autant, ce n’est pas une raison pour que les entreprises francophones ne s’interrogent pas sur l’impact d’un « no deal ». « Je comprends qu’un entrepreneur wallon ne se sente pas, à première vue, impacté. Mais c’est important pour lui qu’il consulte le ‘Brexit impact scan’. On pense trop vite qu’on est à l’abri », avise le ministre. Il invite les entreprises du pays à se préparer au scénario d’un « no deal ».

En raison de l’interdépendance des tissus économiques régionaux, un Brexit dur touchant la Flandre aura nécessairement des conséquences sur la Wallonie.

Source: Belga