Les autorités veulent mettre un terme le plus vite possible à un « phénomène inquiétant »

Les autorités concernées par les violences qui se sont produites à l’occasion du blocage de centres pétroliers ont convenu d’une stratégie commune pour mettre un terme « le plus rapidement possible » à ce phénomène « inquiétant ». « Nous avons remarqué que des personnes dont les intentions sont violentes abusent du mouvement spontané de citoyens », a-t-on indiqué au cabinet du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, à l’issue d’une réunion au centre fédéral de crise qui a rassemblé les services de sécurité et les autorités administratives compétentes.

« Une stratégie commune a été élaborée pour mettre un terme le plus rapidement possible à ce phénomène inquiétant », a-t-on ajouté.

Des arrangements ont été pris avec les gouverneurs pour identifier et poursuivre rapidement et fermement les fauteurs de trouble. La gestion de la situation incombe toujours aux autorités locales et provinciales mais l’autorité fédérale est prête à leur fournir les moyens nécessaires pour les soutenir au mieux.

Le centre de crise continue à suivre la situation heure par heure.

Source: Belga