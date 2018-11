Euro 2020 – La Belgique déjà assurée de sa place dans le pot 1 des qualifications

Malgré sa douloureuse défaite contre la Suisse à Lucerne (5-2), la Belgique figurera tout de même dans le pot 1 du tirage au sort des qualifications de l’Euro 2020 de football. Au lendemain des derniers matches de Ligue des Nations, la composition des pots sera annoncé mercredi par l’UEFA. L’Allemagne, après le partage de la Pologne contre le Portugal mardi soir, se retrouvera dans le pot 2 et pourrait donc constituer un adversaire redoutable pour les Diables Rouges. Le tirage au sort se déroulera au Convention Centre de Dublin le 2 décembre sur le coup de midi.

L’Angleterre, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse, qualifiés pour le Final Four, sont têtes de série et seront versés dans les groupes A à D, composés de cinq pays de façon à disposer de deux dates libres pour s’affronter en juin 2019 au Portugal.

La Belgique, 5e au classement final de la Ligue des Nations, ainsi que la France, l’Espagne, l’Italie, Croatie et la Pologne complètent le pot 1. A noter qu’un de ces six pays sera encore versé dans un groupe de cinq, les autres dans des groupes de six. Les qualifications se dérouleront entre le 21 mars 2019 et le 19 novembre 2019.

Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe seront qualifiées pour la phase finale, qui se tiendra du 12 juin au 12 juillet 2020 dans 12 villes européennes.

Les quatre places restantes seront attribuées via des barrages prévus en mars 2020, établis sur base des résultats en Ligue des Nations.

