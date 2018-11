Euro 2019/Qualifications (dames) – Les qualifiés pour la phase finale en Serbie et en Lettonie

Outre la Serbie et la Lettonie qualifiées comme pays organisateurs, la Belgique figure parmi les quatorze autres nations qui se sont qualifiées mercredi pour le championnat d’Europe 2019 de basket féminin à l’issue de la 6e et dernière journée des qualifications. La Russie, la Turquie, l’Espagne, tenante du titre, la France, la Tchéquie, la Grande-Bretagne, l’Italie et le Monténégro ont terminé en tête de leur groupe.

Sont qualifiés comme meilleurs deuxièmes: la Biélorussie, l’Ukraine, la Hongrie, la Slovénie, la Suède et la Belgique.

Le tirage au sort aura lieu le 12 décembre à Belgrade.

L’Euro 2019 se déroulera du 27 juin au 7 juillet en Serbie et en Lettonie. Riga accueillera deux groupes et deux matches de barrage (8es de finale) alors que Nis et Zrenjanin se chargeront d’organiser les deux autres poules du premier tour. A partir des quarts de finale, la 37e édition de ce championnat d’Europe sera disputé à Belgrade.

Source: Belga