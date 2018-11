Euro 2019/Qualifications (dames) – Les Belgian Cats, victorieuses de la Tchèquie 66-62, se qualifient pour l’Euro 2019

Les Belgian Cats se sont qualifiées pour la phase finale du championnat d’Europe de basket féminin l’année prochaine en Serbie et en Lettonie, grâce à un succès sur la Tchéquie 66-62 (mi-temps: 33-21) mercredi au Lange Munte de Courtrai. La Belgique termine deuxième de son groupe G et parmi les six meilleures deuxièmes qualifiées, emmenée qu’elle fut par une Emma Meesseman (19 pts, 8 rebonds, 7 assists) à nouveau déterminante. Les Belgian Cats, 3e de l’Euro 2017 et 4e de la Coupe du monde 2018, rejoignent la phase finale du championnat d’Europe pour la 2e fois de suite.

Privées de Julie Allemand (ischios) et Ann Wauters (genou), les Belgian Cats ont pourtant eu bien du mal à entrer dans la rencontre. En manque d’organisation et trop sûres d’elles, les Belges n’ont pu inscrire que 4 points en 7 minutes laissant la Tchèquie prendre les commandes (4-12).

L’entrée au jeu de Julie Vanloo donnait plus de rythme à la partie et si seule Emma Meesseman, déjà, scorait (10-14, 8e), la Belgique recollait au score (12-14 à la 10e). Déjà pratiquement assurées de leur qualification avant même le coup d’envoi, les filles de Philip Mestdagh se sont reconcentrées au fil des minutes face à une équipe tchèque, déjà qualifiée aussi. Julie Vanloo faisait repasser la Belgique devant (24-17 à la 15e). Un 21-3 partiel avait cloué les Tchèques sur place. La Belgique passait ainsi confortablement à 33-21 à la pause.

Emma Meesseman (17 pts, 6 rebonds, 3 assists en première période) avait joué en plein son rôle de leader au sein d’une équipe belge qui pouvait gérer en seconde période. D’autant que Kim Mestdagh (14pts, 8 rebonds) trouvait la bonne distance. L’écart se maintenait à neuf unités à la demi-heure de jeu (50-41). La Tchèquie revenait pourtant à 2 points (52-50) à 5 minutes du terme profitant du relâchement belge. Antonia Delaere remettait ses couleurs sur les rails avec 5 points d’affilée (57-50). Il fallait une victoire de 5 points pour terminer, pour l’honneur, en tête du groupe. Romana Hejdova ramenait pourtant à 66-62 ‘on the buzzer’.

Qu’a cela ne tienne pour figurer dans le bon chapeau pour le tirage au sort de l’Euro du 27 juin au 7 juillet 2019, la victoire était déjà importante.

Le vainqueur de chacun des 8 groupes et les six meilleurs deuxièmes rejoignent la phase finale qui délivrera six tickets pour le tournoi pré-olympique en vue des JO 2020 à Tokyo.

C’est la deuxième fois de suite que la Belgique se qualifie pour l’Euro. Pour leur retour en phase finale après dix ans d’absence, les Belges avaient pris la médaille de bronze à l’Euro 2017 à Prague. Elles avaient ensuite pris la 4e place de la Coupe du monde en septembre dernier à Tenerife.

