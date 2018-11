Une femme a littéralement failli mourir d’un « coeur brisé »

Une mère de famille a révélé que son cœur avait cessé de battre à la suite d’une rupture sentimentale difficile, selon Metro UK. Son fiancé était en effet parti avec l’une de ses meilleures amies.

Helen Ross, âgée aujourd’hui de 38 ans, est partie en Floride juste après s’être faite larguer par son petit ami de sept ans, pour se lancer dans le mannequinat.

C’est lors du premier jour d’une séance photo qu’elle s’est effondrée, et que les médecins lui ont annoncé qu’elle souffrait d’un « syndrome du coeur brisé », officiellement appelé cardiomyopathie induite par le stress.

« Je n’avais jamais entendu parler du syndrome du cœur brisé avant que cela m’arrive », a-t-elle expliqué. « Je ne pouvais pas croire qu’une rupture me toucherait physiquement, au point que je puisse en mourir. Je me suis sentie bouleversée par cette rupture, mais je ne savais pas que cela m’avait brisé le cœur. »

Helen avait 26 ans quand tout cela s’est passé en 2006. « Je n’étais à Orlando que depuis 24 heures, et je me sentais physiquement normale. Mais je me suis rapidement effondrée. Il n’y avait aucun signe avant-coureur. »

« Une infirmière m’a demandé comment je me sentais et comment j’avais dormi. Je lui ai répondu que j’avais dormi comme un bébé. Et elle m’a dit que mon cœur s’était arrêté de battre alors que je dormais. J’étais sous le choc et je ne pouvais pas croire que c’était arrivé pendant que je dormais. Etrangement, c’est au moment où les médecins sont arrivés avec le défibrillateur que mon cœur s’est remis à battre. »

Selon les médecins, sa rupture sentimentale était très probablement la cause de ce problème. « Ils ont expliqué que ce n’était pas tout à fait inhabituel chez les personnes âgées qui perdent leur partenaire de vie, mais c’était rare chez une personne aussi jeune. »

La cardiomyopathie peut être associée à des événements qui provoquent parfois un stress ou une émotion intense. Les patients qui développent cette maladie présentent généralement des symptômes de douleur thoracique ou d’essoufflement. Dans la grande majorité des cas, la fonction du muscle cardiaque se remet en quelques semaines.