Comment les zoos américains font face aux incendies?

Le bilan du « Camp Fire », l’incendie dévastateur le plus meurtrier de l’histoire de la Californie, est monté à 81 morts. L’incendie a détruit 61.500 hectares et plus de 12.600 maisons depuis le 8 novembre. Face à ce genre de catastrophe, les zoos et autres jardins botanique doivent également protéger des espèces parfois menacées d’extinction.

Le Griffith Park, près de Los Angeles, accueille ainsi près de 1.400 animaux (reptiles, mammifères, oiseaux…) dont certains sont menacés d’extinction. Et en ce début novembre, sa végétation habituellement luxuriante était « assoiffée à cause de la longue sécheresse », explique le National Geographic.

Face au réchauffement climatique et ses conséquences, les zoos doivent en effet mettre en place des stratégies en cas de catastrophe. « Avec le changement climatique, nous voyons ces événements météorologiques extrêmes et nous en ressentons les effets », explique Julie Barnes, responsable des soins animaliers au zoo de Santa Barbara, interrogée par le National Geographic.

C’est l’ouragan Katrina en 2005 qui a poussé les zoos à mettre en place des plans d’urgence concernant les animaux, qu’ils soient domestiques ou en captivité.