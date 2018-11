120 emplois menacés au siège d’Ikea Belgique situé à Zaventem

La filiale belge de la chaîne d’ameublement Ikea a annoncé mercredi une réorganisation pouvant mener à la suppression de 100 à 120 emplois.

Les postes impliqués par la manœuvre sont situés au siège central à Zaventem et dans les départements ressources humaines de la filiale, qui emploie plus de 3.500 personnes en Belgique.

La maison mère de la société suédoise entend «ajuster sa configuration organisationnelle» sur une trentaine de marchés, pouvant aboutir à la suppression de 7.500 postes de par le monde. «Cette annonce (…) entre dans le cadre de la transformation mondiale envisagée afin d’être plus pratique et abordable pour un plus grand nombre de personnes. Le groupe vise à intensifier ses investissements dans les magasins et centres de logistique Ikea existants ou à venir, en développant des magasins concepts en centre-ville et en se concentrant sur sa plate-forme de commerce en ligne, afin de mieux répondre aux besoins des clients», indique Ikea dans un communiqué.

Dans le même temps, Ikea Belgique a officiellement inauguré sur l’esplanade de son magasin d’Arlon-Stepernich un «retail park», à savoir 10.000 m2 de nouvelles surfaces commerciales. Cinq entreprises viennent s’implanter à côté du magasin du géant suédois. Ikea présente cela comme «le regroupement d’enseignes complémentaires sur un même site», qui «répond à la demande des consommateurs et à l’évolution des tendances en matière d’achats».