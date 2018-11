Yoann Richomme s’impose en Class40 à la Route du Rhum

Le Français Yoann Richomme (Veedeol – AIC) a remporté mardi la Route du Rhum dans la catégorie des Class40, catégorie dans laquelle est engagé le Belge Jonas Gerckens (Volvo). Yoann Richomme, 35 ans, est arrivé à à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, mardi à 17h22 (heure belge), après 16 jours 3 heures 22 minutes et 44 secondes passés en mer, pour sa première participation à la Route du Rhum.

Jonas Gerckens pointe au 15e rang de la catégorie Class40, à 1188,7 milles nautiques de l’arrivée. Le Liégeois devrait arriver le week-end prochain à Pointe-à-Pitre.

La 11e édition de la Route du Rhum, partie dimanche 4 novembre de Saint-Malo (ouest de la France) avec 123 bateaux, a été remportée le 12 novembre par le Français Francis Joyon (Idec Sport), en 7 jours 14 heures 21 minutes, après un duel grandiose avec François Gabart (Macif), devancé de 7 minutes 08 secondes.

Le Français Pierre Antoine (Olmix) l’a emporté en RhumMulti après 15 jours 21 heures et 15 minutes et 5 secondes de course. Gérald Bibot (Zed 7) occupe la 13e place de cette catégorie, à 2798 milles de l’arrivée. Gilles Buekenhout (Jess), le second Belge engagé en Rhum Multi, a abandonné.

