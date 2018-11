Tom De Sutter entretiendra sa condition au KV Ostende

Tom De Sutter s’entraînera avec le KV Ostende dès mercredi. L’équipe côtière a annoncé la nouvelle mardi sur son site internet. L’attaquant de 33 ans était sans club lors des trois derniers mois après la résiliation de son contrat avec le Sporting Lokeren. De Sutter est parvenu à un accord avec le directeur sportif Hugo Broos pour maintenir sa condition physique avec les Ostendais jusqu’en janvier, « afin d’apporter une belle suite à sa riche carrière ». Aucun contrat n’a pour l’instant été signé. « Cela peut être un excellent win-win », a expliqué De Sutter. « Je suis très heureux que Hugo Broos et Gert Verheyen m’offrent la possibilité de revenir à niveau. »

Selon Hugo Broos, la collaboration avec Tom De Sutter offre une belle opportunité aux deux parties. « Si Tom est de nouveau en forme au Nouvel An, nous pourrions parler d’un contrat et il serait peut-être encore capable de rendre de bons services au KVO. Ce serait dommage qu’un joueur avec l’expérience, la personnalité et les qualités de Tom De Sutter dise adieu au football professionnel à seulement 33 ans. J’ai beaucoup parlé avec lui et j’ai très envie d’ajouter une belle étape finale à sa carrière. C’est évidemment à lui de passer de la parole aux actes sur le terrain. »

De Sutter a effectué sa formation chez les jeunes au Club de Bruges avant de percer – via un détour en troisième division à Torhout (2005-2006) – au haut niveau au Cercle de Bruges (2006-2008). Il a ensuite porté les vareuses d’Anderlecht (2009-2013), du Club de Bruges (2013-2015), de Bursaspor (2015-2016) et du Sporting Lokeren (2016-2018). De Sutter a été appelé chez les Diables Rouges à quatorze reprises et a inscrit pas moins de 91 buts en Jupiler Pro League.

