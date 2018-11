Ligue des Champions de basket (m) – Anvers battu à domicile par l’AEK Athènes

Anvers s’est incliné 64-71 (mi-temps: 38-28) face aux Grecs de l’AEK Athènes dans son 7e match de la Ligue des Champions de basket messieurs, mardi à la Lotto Arena, dans le groupe C. Anvers, avec Tyler Kalinoski à 15 points et Victor Sanders à 13 points, avait pourtant bien entamé la rencontre: 24-20 après 10 minutes et 38-28 à la mi-temps. Athènes, emmené par Vince Hunter (17 pts) et Giannoulis Larentzakis (16 pts) prenait ensuite les commandes (49-51 à la demi-heure). Le match restait serré jusqu’au panier à 3 points planté par Larentzakis à 1:51 de la fin. L’AEK s’envolait alors vers la victoire, infligeant une 4e défaite aux Giants.

Anvers jouera son prochain match de Ligue des champions le 11 décembre à la Lotto Arena face aux Lituaniens de Lietkalis.

A l’issue des 14 journées de la phase de groupes, les quatre meilleures équipes des quatre groupes de huit rejoignent les play-offs. Les 5e et 6e sont renvoyés en playoffs de la FIBA Europe Cup.

Source: Belga