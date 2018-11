L’Australien Tim Cahill fait ses adieux aux Socceroos à 38 ans après 108 caps et 50 buts

L’attaquant Tim Cahill, très ému, a fait mardi ses adieux à la sélection d’Australie, dont il est le meilleur marqueur (50 buts), en disputant 9 minutes lors de sa 108e sélection à l’occasion du match amical remporté contre le Liban (3-0), à Sydney. Sous les acclamations, « Timmy », 38 ans, qui avait annoncé sa retraite à la fin du Mondial en Russie, n’a pas marqué cette fois laissant les honneurs à son coéquipier d’origine écossaise Martin Boyle, auteur d’un doublé.

Considéré comme le plus grand joueur australien de tous les temps, Cahill a reçu une exceptionnelle ovation et porté le brassard de capitaine pendant les quelques minutes qu’il a passées sur le terrain.

« C’est la première fois que je pleure sur un terrain de football et j’en suis fier », a-t-il dit au coup de sifflet final. « Chaque fois que j’ai porté (le maillot) vert et or, j’ai joué avec mon coeur. Merci l’Australie. »

Au cours de sa longue carrière, l’attaquant australien a disputé quatre Coupes du monde (2006, 2010, 2014, 2018).

Né à Sydney d’une mère samoane (il a joué pour les Samoa en U20), Cahill a commencé sa carrière internationale avec l’Australie en 2004.

En club, il a passé 14 ans en Angleterre à Millwall (1997-2004) et Everton (2004-2012), inscrivant 108 buts avant de jouer aux Etats-Unis (NY Red Bulls) et en Chine (Shanghai Shenhua et Hangzhou Greentown), puis actuellement en Inde (Jamshedpur).

Source: Belga