La situation est sous contrôle à Wandre, les gilets jaunes sont toujours sur place

Les casseurs qui se trouvaient à Wandre mardi soir ont quitté les lieux après l’intervention des policiers de la zone, de la police fédérale et des pompiers de Liège, a indiqué en fin de soirée la zone de police liégeoise. A 23h00, la situation s’était rétablie. Il était près de 21h20 mardi quand la zone de police de Liège a été informée d’un rassemblement d’une cinquantaine de personnes cagoulées et vêtues de noir aux alentours du port pétrolier de Wandre.

Ces individus, qui ne font pas partie du mouvement citoyen des gilets jaunes, ont été surpris en train de mettre le feu à des palettes en travers de la bretelle de sortie de Wandre sur la E25 vers Liège ainsi que sur la bretelle d’accès de la même autoroute en direction de Maastricht.

Prévenus, les policiers liégeois se sont dès lors rendus sur place en compagnie des pompiers de Liège mais également de la Police fédérale. Les forces de l’ordre ont ainsi signalé et bloqué en amont la bretelle d’autoroute pendant que les hommes du feu s’occupaient d’éteindre les brasiers allumés par les casseurs.

« Nos services ont ensuite remarqué la présence d’un groupe d’une trentaine de personnes qui se trouvait disséminé à proximité du site et clairement à l’écart des gilets jaunes », a commenté mardi soir la zone de police de Liège qui a procédé au contrôle d’identité de ces différents individus.

« Ceux qui ne disposaient pas de documents d’identité ont été amenés à l’hôtel de police, non pas pour procéder à leur arrestation mais toujours dans le but de relever leurs identités. Les mineurs d’âge ont quant à eux été ramenés à leur domicile par nos agents. »

A 23h00, la situation était donc sous contrôle à Wandre où de véritables participants au mouvement des « gilets jaunes » sont toujours sur place. Ceux-ci ont d’ailleurs établi un barrage filtrant sur l’avenue de l’Indépendance. Du côté de Sclessin, les manifestants ont, pour leur part, bloqué la rue Ernest Solvay à l’aide de palettes à hauteur de l’entrée du site pétrolier.

