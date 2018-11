Gilets jaunes – L’autoroute E19 est fermée dans les deux sens sur 10 kilomètres à hauteur de Feluy

En raison de la manifestation de « gilets jaunes », l’autoroute E19 est fermée dans les deux sens de circulation entre les bornes kilométriques 27 et 37, à proximité de Feluy, mardi soir depuis 21h00, rapporte la police fédérale. Des files se sont formées. La police fédérale, la protection civile et le Service public de Wallonie sont sur place.

Lundi après-midi, après quatre jours de blocage du dépôt de l’entreprise pétrolière Total à Feluy, une cinquantaine de citoyens engagés dans le mouvement des « gilets jaunes » avaient été forcés par la police de quitter les lieux, avant d’y revenir un peu plus tard. Les manifestants, qui auraient été rejoints par des casseurs, s’étaient ensuite rendus sur l’autoroute E19 qu’ils ont bloquée en soirée à hauteur de Feluy.

Mardi en milieu de matinée, l’autouroute avait été rouverte mais elle est à nouveau bloquée depuis 21h00.

Pour les automobilistes venant de Bruxelles, la circulation est déviée à hauteur d’Arquennes en direction de Charleroi via la A54 jusque Thiméon puis la A15-E42 en direction de Mons. Pour ceux qui viennent de Mons, la circulation est déviée à hauteur de Familleureux en direction de la A501. Il faut ensuite rejoindre la A15-E42 jusque Thiméon et emprunter la A54 vers Bruxelles, signale la police fédérale.

Source: Belga