Elections 2018 – Anvers: Les socialistes confirment l’entame de négociations avec la N-VA

Le bureau de parti des socialistes anversois a donné son feu vert à des pourparlers pour la formation d’un conseil communal avec la N-VA et l’Open Vld dans la première ville de Flandre. En tant que formateur, Bart De Wever, actuel bourgmestre et tête de liste N-VA, a invité les partis plus tôt dans la journée. Le sp.a compte développer une approche « critique objective » lors de ces négociations. La tête de liste sp.a Jinnih Beels a d’ores et déjà concédé que les discussions ne seraient pas faciles. « Nous ne voulons pas expliquer à nos enfants que nous n’avons pas essayé », a-t-elle expliqué, précisant que son parti voulait se saisir de l’opportunité pour mettre un accent « social et durable autant que possible « , alors que les défis pour la plus grande ville de Flandre « sont grands ».

Les priorités socialistes sont la mobilité, la gestion sociale, le logement, l’enseignement, et la société, principalement la lutte contre les vendeurs de sommeil et davantage d’espace pour les piétons et cyclistes.

Source: Belga